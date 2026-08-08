Авторът на първия гол за български тим в Шампионската лига се пенсионира

Авторът на първия гол за български отбор в Шампионската лига официално сложи край на кариерата си. Мариян Огнянов окачва бутонките след 22 години по терените.

Огнянов остана в историята с гола си за "Левски" срещу "Челси" през 2006 г. при загубата с 1:3 на стадион "Васил Левски", когато български отбор за първи път влезе в основната фаза на най-престижния европейски турнир. Огнянов слага край на кариерата си на 38 години. Ето какво пише той:

"Приятели след 22 години дойде и моя стоп дойде. Огромни благодарности на футбола. Футболът ми даде много, но и ми взе доста. Благословен съм, че от малък град, спечелилих няколко титли на България и играх с толкова големи футболисти, а и срещу срещу такива, като Роналдиньо,Шави, Иниеста, Джон Тери,Лампард, Шевченко и още куп звезди. Не съм съм и сънувал, нито пък и мечтал, че ще играя в Шампионската лига нито пък Лига Европа. Огромни благодарности към всичките треньори, съотборници и ръководители. Благодаря ви за всичко. ОГРОМНИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО МИ, БЕЗ КОИТО НЯМАШЕ ДА МЕ ИМА СИГУРНО. Огромни благодарности към ПФК Левски, ПФК Ботев Пловдив, ПФК Черно Море, ФК Нефтохимик. ПФК ЦСКА 1948, Левски Лом, ПФК Спартак Плевен. ПФК Севлиево. ФК Кула, Ком Берковица!

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