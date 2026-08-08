В Италия: Бленджини може да поеме дамите на "Милано"

Според италианските медии селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини може да се завърне като треньор в родната Италия и да оглави женския гранд "Милано", за който играе една от най-силните волейболистки в света - Паола Егону.

Повод за спекулациите е твърде вероятното преминаване на досегашния треньор Стефано Лаварини в турския "Фенербахче". Той е без наставник, след като се раздели със сълекционера на женския ни тим Марчело Абонданца.

За Бленджини това би било първо предизвикателство в женския волейбол. Въпреки че има договор за още два сезона с Българската федерация по волейбол (БФВ), ръководството начело с Любомир Ганев може да му позволи да съвместява двете позиции, като преразгледа финансовите параметри на контракта.

За да се осъществи сделката, първо Лаварини трябва да финализира преминаването си във "Фенербахче", след което "Милано" да постигне официално споразумение с БФВ.