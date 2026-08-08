ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златен и 2 бронзови медала за България от младежка...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23356582 www.24chasa.bg

В Италия: Бленджини може да поеме дамите на "Милано"

25152
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

Според италианските медии селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини може да се завърне като треньор в родната Италия и да оглави женския гранд "Милано", за който играе една от най-силните волейболистки в света - Паола Егону.

Повод за спекулациите е твърде вероятното преминаване на досегашния треньор Стефано Лаварини в турския "Фенербахче". Той е без наставник, след като се раздели със сълекционера на женския ни тим Марчело Абонданца.

За Бленджини това би било първо предизвикателство в женския волейбол. Въпреки че има договор за още два сезона с Българската федерация по волейбол (БФВ), ръководството начело с Любомир Ганев може да му позволи да съвместява двете позиции, като преразгледа финансовите параметри на контракта.

За да се осъществи сделката, първо Лаварини трябва да финализира преминаването си във "Фенербахче", след което "Милано" да постигне официално споразумение с БФВ.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики между Клинтън и Тейлър Суифт