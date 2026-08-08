С българин в състава "Милан" не пусна гол, но преди това "Челси" му вкара 3 безответни

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Юношеският национал на България Валери Владимиров записа малко повече от 30 минути в игра за италианския гранд "Милан" при поражението с 0:3 от английския "Челси" в приятелски мач, който се игра в индонезийската столица Джакарта.

18-годишният защитник, преминал при "росонерите" от школата на "Ботев" (Пловдив), бе пуснат в игра от старши треньора Рубен Аморим в 59-ата минута на мястото на Филипо Терачано. По това време "сините" от Лондон вече водеха с 3:0, което се оказа и крайният резултат.

Точни за победителите бяха Жоао Педро на два пъти (45+2, 46) и Мойсес Кайседо (51).

За Владимиров това бе трета поредна поява в игра за "Милан" по време на предсезонното турне на тима. Той игра 22 минути при равенството 2:2 със "Селтик" (Шот), както и 27 минути при 1:1 с "Интер".