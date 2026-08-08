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https://www.24chasa.bg/sport/article/23357164 www.24chasa.bg

Феновете на "Левски" донесоха 23 000 евро глоби от УЕФА

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Снимка: Георги Палейков

УЕФА глоби "Левски" с 23 хиляди евро заради провинения на феновете в реванша от първия квалификационен кръг в Шампионската лига срещу "Борац" (Баня Лука). На 14 юли "сините" спечелиха с 4:0 в София срещу тима от Босна и Херцеговина и се класираха за следващата фаза на турнира с общ резултат 5:1.

Санкцията на европейската футболна централа е заради три провинения от страна на публиката. Първата част от наказанието (10 000 евро) е поради издигнат плакат с обидно съдържание от агитката на "Левски", насочено към гостите от Босна и Херцеговина.

Използването на лазер от фенове е донесло глоба в размер на 4000 евро за "сините", а блокирането на обществени проходи към стадион "Георги Аспарухов" ще струва още 9000 евро на ръководството на българския първенец, съобщават от Дисциплинарната комисия на УЕФА.

Снимка: Георги Палейков

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