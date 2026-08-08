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С нов отбор ЦСКА 1948 надви 3:1 "Локо" (Сф) в "Надежда" (Снимки)

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Снимки: Румяна Тонева

С напълно нов отбор (11 промени) спрямо в предходния си мач - 1:1 с "Панатинайкос" в Атина в първа среща от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите, вицешампионът ЦСКА 1948 надви 3:1 "Локо" (Сф) като гост в среща от четвъртия кръг на Първа лига.

Така с 10 точки бистричани излязоха на второто място, на 2 зад лидера "Левски", но има още мачове от кръга.

Воденият от легендата Любо Пенев "Локо" пък продължава да е без победа от началото на сезона и с 2 точки е 10-и.

През първата част в "Надежда" "железничарите" пропиляха няколко добри положения.

След почивката гостите от ЦСКА 1948 бяха по-ефективни и чрез Елиаш Франко (53) и Масиел (73, 88).

Лидерът на "железничарите" Спас Делев (77) се разписа почетно.

Спас Делев вкарва за "Локо".
Спас Делев вкарва за "Локо". Снимка: Румяна Тонeва

Собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов (най-горе)
Собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов (най-горе) Снимка: Румяна Тонева

Снимки: Румяна Тонева
Спас Делев вкарва за "Локо".
Собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов (най-горе)

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