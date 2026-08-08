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Виктория Ангелова донесе финал за България в тройния скок на младежкото световно

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Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджийн (САЩ).

Българката записа резултат от 13,03 метра (+0.3 м/сек) в третия опит от квалификацията и се нареди на шесто място в група А и е десета в общото подреждане. В другите си два опита тя има 12,71 (0.0) и 12.76 (-0.4).

Другата националка Анжелина Петкова постигна 12,80 метра и не успя да премине пресявките след 19-а позиция в общото класиране.

Финалът в дисциплината е утре в 23,14 часа.

Виктория Ангелова Снимка: БФЛА

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