Любо Пенев: Ако ние правим подаръци, нещата няма да са добре! На нас никой не ни прави

Старши треньорът на "Локо" (Сф) Любо Пенев коментира загуба с 1:3 от гостуващия ЦСКА 1948 в мач от четвъртия кръг на първенството. "Железничарите" пропиляха много положения през първото полувреме и успяха да стигнат до гол едва тогава, когато вече изоставаха с два срещу "червените".

"Направихме силно първо полувреме и играхме добър футбол. През първото полувреме имахме 6 удара във вратата, но ни липсваше ефективност. Направихме и наивни грешки, а така е трудно да печелим точки. Може би трябваше с гол или два преднина да се оттеглим на почивка. Не бяхме далеч от равния резултат дори и след 1:2.

Не разделям играта на атака или защита. Имаме много неща, които трябва да коригираме, да напаснем. Трябва работа. Доволен съм от това, че в много моменти играхме добре. Казах и на футболистите на почивката, че ако правим подаръци, нещата няма да бъдат добре за нас. На нас никой не ни прави подаръци. Трябва да сработим колектива и да имаме търпение. Нещата ще се получат", добави той.