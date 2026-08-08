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Владимир Зографски 46-и в Куршевел

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Владимир Зографски Снимка: БФСки

Владимир Зографски се класира на 46-о място в състезанието от веригата Гран при по летен ски скок в Куршевел.

На голямата шанца във френския курорт българинът направи само един опит. Той бе от 105 метра и му донесе скромните 79,2 точки.

Победител в състезанието стана австриецът Даниел Чофених с 271,8 точки. Той направи опити от 130 и 129,5 метра.

На второ място завърши германецът Филип Раймунд, който събра 270,1 точки след скокове от 129 и 131 метра. На почетната стълбичка се качи и японецът Наоки Накамура, който обаче не успя да продължи победната си серия, стартирала с две първи места във Висла преди седмица. Накамура записа 128 и 124,5 метра при скоковете си, което му донесе общо 267,8 точки.

В класирането във веригата Гран при Накамура продължава да води с 260 точки след първите три старта. Втори е швейцарецът Грегор Дешванден със 136 точки. Владимир Зографски е на 30-о място с 23 точки.

В неделя в Куршевел предстои още един старт от веригата по летен ски скок.

Владимир Зографски Снимка: БФСки

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