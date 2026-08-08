Пьотър Нестеров на финал в Пловдив, играе за първа титла на "Чалънджър"

Пьотър Нестеров се класира за първия си финал поединично на турнир от сериите Challenger. Българският национал по тенис достигна до мача за титлата на Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров продължава впечатляващата си победна серия, като спечели четири мача без загубен сет. Така руснакът с наш паспорт вече има девет поредни победи, след като през миналата седмица триумфира с титлата на сингъл на турнир на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

На полуфиналите състезателят от отбора ни за купа "Дейвис" се наложи 7:5, 6:3 над Раду Михай Папое (Румъния) след 2 часа и 5 минути игра.

Пьотър показа страхотен характер и осъществи впечатляващ обрат в първия сет. Той изостана с 1:4 и два пробива, но успя да върне единия брейк и да намали изоставането си до 3:5. При 4:5 Нестеров спаси сетбол при сервис на Папое и изравни резултата.

В следващия гейм националът трябваше да спаси четири точки за пробив, но се справи с предизвикателството и за първи път в мача поведе – 6:5. Това даде още повече увереност на Нестеров, който поведе с 40:15 в следващия гейм и от първата си възможност затвори сета със 7:5 след 78 минути страхотна битка.

Българинът продължи да диктува играта и във втория сет. Нестеров спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1. Папое успя да върне два гейма, но националът запази самообладание и на собствен сервис приключи двубоя от първия си мачбол – 6:3.

В битката за титлата Нестеров ще се изправи срещу Габриеле Пираино (Италия). Финалът ще се играе утре от 18 часа на централния корт на ТК „Локомотив".

Пираино достигна до мача за титлата след победа със 7:5, 6:2 над Карлос Санчес Ховер (Испания).

Със страхотното си представяне Нестеров вече си осигури 25 точки за световната ранглиста. В момента 23-годишният тенисист заема 364-о място, но независимо от изхода на утрешния финал ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до №315 в света.