България си върна на Турция и триумфира като шампион на Балканите при волейболистите до 17 г.

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България отново е шампион на Балканите това лято!

Националният ни отбор за волейболист под 17 години спечели изключително инфарктен финал с 3:2 срещу Турция.

Двубоят беше безспорно между двата най-добри отбора на турнира в Албания. Те не допуснаха да им бъде взет гейм, освен когато не се срещаха. В груповата фаза Турция ни победи с 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 14:25, 15:7), а ние взехме най-сладкия възможен реванш.

Воденият от Иван Станев тим спечели първия и третия гейм във финала. За турците остана утехата, че в четвъртата част реално не им бяхме равностойни. Но в тайбрека ситуацията беше коренно различна. Поведохме с 3:0, после с 5:2 и стигнахме до 9:4. Всичко в играта ни вървеше по възможно най-добрия начин. Затворихме мача за титлата с 15:7.

По-рано това лято шампиони на Балканите станаха момичетата и момчетата до 18 години.

Вторите играха много силно на европейското в тази възрастова група и стигнаха до бронзовите медали.

На балканското за момичета до 17 г. нашият тим стана трети.