Световното гребане на крака пред първите ни олимпийски шампионки и медалистки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

50 години от Олимпийските игри в Монреал през 1976 година

Световното гребане, Българската федерация и организационният комитет на международните домакинства в Пловдив почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти на България в гребането, съобщават от федерацията.

Точно преди 50 години на Олимпийските игри в Монреал 1976 гребането за първи път включва жени в олимпийската си програма. Тгава Светла Оцетова и Здравка Йорданова на двойка скул стават първите български олимпийски медалисти, при това златни. Минути по-късно Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева - Барбалова печелят злато в дисциплината двойка без рулеви.

Междувременно Гинка Гюрова, Лиляна Васева, Рени Йорданова - Плачкова, Мария Модева и Капка Панайотова завоюват сребърните медали в дисциплината четворка с рулеви.

Деветте български гребкини получиха почетни плакети от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков и председателя на Организационния комитет в Пловдив Иван Попов. Те отдадоха почит на пионерите, променили историята на женското гребане.

А „златните момичета" на българското гребане бяха аплодирани от представители на всички страни, участнички на Световното първенство в Пловдив през 2026 г., съдии и цялото ръководство на Световното гребане. Това се случи на специална церемония пред очите на целия гребен свят по време на традиционната Вечеря на нациите за Световното първенство по гребане до 19 г. в Пловдив.