Кристиано Роналдо и Неймар - новите сред звездите без световна титла по футбол

Сякаш едва вчера гледахме съвсем младите Кристиано Роналдо и Неймар, мечтаещи за "Златната топка", Шампионската лига и световното първенство. За съжаление 2026 г. сложи край на главната им мечта - да станат световни шампиони. Така те се присъединиха към солидната група на футболисти със "Златна топка", които така и не стъпиха на световния връх. Ето част от техните другари по съдба.

Алфредо ди Стефано

Легенда на "Реал" (Мадрид), осемкратен шампион на Испания и петкратен носител на купата на европейските шампиони, също така играл за три национални отбора.

Има шест мача за Аржентина, четири за Колумбия и тридесет и един мача за Испания, но така и никога не играе на световни финали. Помага за красирането на Испания за мондиала през 1962 г., но там не играе поради контузия.

Еузебио

"Европейският Пеле", както е известен централният нападател на Португалия, е двукратен носител на "Златната обувка" (включително и първата в историята), трикратен голмайстор на КЕШ и голмайстор на световното през 1966 г.

Там Еузебио отбелязва девет гола, но неговият голмайсторски талант стига само за трето място на португалците в Англия.

Йохан Кройф

Трудно е да се приеме, че трикратният носител на "Златната топка" и символ на тоталния футбол е играл само на едно световно първенство.

Но на този турнир през 1974 г. Йохан Кройф е много близо до спечелването на най-големия трофей в света. Нидерландия стига до финала, където се изправя срещу домакина Германия, но губи 1:2.

Четири години по-късно Холандия без Йохан Кройф пак стига до финала на световното и отново се изправя срещу домакините, този път Аржентина. Футболистите от Ниската земя са победени с 3:1. Кой знае как щеше да се развие за тях финалът през 1978 г., ако Кройф не се беше оттеглил от националния отбор година по-рано.

Кевин Кигън

Най-силните години на "могъщия мишок", както наричат английското крило, се падат през 70-те години, когато Англя два пъти пропуска световнте финали - 1974 и 1978 г. Кигън е един от малцината футболисти, спечелили "Златната топка" в година на световно първенство, без самият той да е играл там. Става въпрос за 1978-а. Починалият наскоро легендарен играч на "Ливърпул", "Хамбургер", "Саутхемптън" и "Нюкасъл" обаче цели два пъти е обявяван за футболист №1 на Европа.

Мишел Платини

Французинът доминира европейския футбол през първата половина на от 80-те години на миналия век. Той печели "Златната топка" три пъти поред и води Франция до победа на Евро 1984.

Световното първенство обаче винаги му се изплъзва. Мишел Платини играе на три първенства, но не успява да стигне дори до финала на нито едно от тях. През 1982 и 1986 г. играе полуфиналите, като губи от Германия и в двата мача.

Карл-Хайнц Румениге

Един от най-великите германски футболисти, двукратен носител на "Златната топка" и участник в три световни първенства.

От играчите в този списък Румениге е този, който е бил на една победа от световното първенство по-често от другите. Германската суперзвезда изведе националния си отбор до два поредни финала на световно първенство – през 1982 и 1986 г., но там Бундестимът загуби от Италия (1:3) и Аржентина (2:3).

Марко ван Бастен

Друг суперталант с трагична кариера, макар и поради други причини. Подобно на другия велик нидерландец - Кройф, Марко е трикратен носител на "Златната топка", спечелил е множество клубни награди и беше голямата надежда на страната си на международната сцена.

Все пак той донесе успех на тима от Ниската земя. През 1988 г. изведе Нидерландия до единствената голяма титла – европейското първенство. Самият Марко ван Бастен стана най-добрият играч и голмайстор на турнира.

"Лебедът на Утрехт" обаче игра само веднъж на световно първенство – през 1990 г. На този турнир Нидерландия отпада на осминафиналите, губейки от Германия, а самият Ван Бастен не успя да отбележи нито един гол.

Роберто Баджо

За съжаление на феновете на италианския футбол ерата на Баджо обхваща периода между 1982 и 2006 г., през които "Скуадра адзура" спечели златото на световното.

Роби игра на три световни първенства и остава единственият италианец, отбелязал гол и в трите турнира.

Най-близките опити на Баджо до спечелване на златото на световното първенство бяха на световните първенства през 1990 г. и 1994 г., съответно полуфинал и финал. Ще се запомни с пропусната дузпа във финала срещу Бразилия в САЩ.