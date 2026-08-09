Изабелла Шиникова остана на победа от титла в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изабелла Шиникова стана на турнира по тенис на твърда настилка в Оуренсе (Испания) с награден фонд 60 хиляди долара.

34-годишната българка отстъпи във финалната среща пред Соня Жиенбаева (Казахстан) с 6:7 (2:7), 6:3, 1:6 след час и 51 минути игра.

Преди финала Шиникова постигна четири поредни победи, като на четвъртфиналите елиминира водачката в схемата и бивша номер 59 в световната ранглиста Греет Минен (Белгия).

Българката има 27 спечелени титли на сингъл в турнирите от веригата World Tennis Tour. Последните си три трофея българката завоюва през миналата година в Шарм ел Шейх (Египет).