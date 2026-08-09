Неймар се събира с Меси в САЩ

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Бразилският звезден нападател Неймар ще премине в американския "Интер Маями" при бившите си съотборници от "Барселона" Лионел Меси и Луис Суарес.

Това вероятно ще се случи в началото на следващата година, след като изтече договорът му със "Сантос".

Твърдението е на бившия му съотборник в националния отбор Фелипе Мело пред портала Gols do Brasileirao.

Мело, който е близък приятел с Неймар, заяви, че в обкръжението на играча се говори, че той ще напусне "Сантос" и ще отиде в Маями, за да се събере с Лео Меси и Луис Суарес. Тримата играха заедно на "Камп Ноу" между 2014 и 2017 година, като вкараха общо 363 гола в този период.

34-годишният Неймар се завърна в родния си клуб "Сантос" през януари 2025 година след неособено успешен период в саудитския "Ал Хилал", когато бе постоянно контузен. В кариерата си той е играл и за ПСЖ.