На 24 г. синът на Паоло Малдини ще играе в 7-и отбор, той прекара цялата си кариера в "Милан"

"Каляри" обяви подписването на договор с халфа Даниел Малдини от "Атланта", съобщиха от италианския клуб.
24-годишният футболист се присъедини към „червено-сините" под наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия.
Даниел е продукт на академията на "Милан". Баща му Паоло изкара цялата си кариера там и една от големите легенди на "росонерите".
Даниел бе пращан от "Милан" под наем в "Специя", "Емполи и "Монца".
През 2024-а той подписа постоянен контракт с "Монца", а през 2025-а се присъедини към "Аталанта".
Така той вече е минал през 7 отбора.
Халфът дебютира за италианския национален отбор през 2024 г.