На 24 г. синът на Паоло Малдини ще играе в 7-и отбор, той прекара цялата си кариера в "Милан"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Каляри" обяви подписването на договор с халфа Даниел Малдини от "Атланта", съобщиха от италианския клуб.

24-годишният футболист се присъедини към „червено-сините" под наем с опция за закупуване, която ще стане задължителна при изпълнение на определени условия.

Даниел е продукт на академията на "Милан". Баща му Паоло изкара цялата си кариера там и една от големите легенди на "росонерите".

Даниел бе пращан от "Милан" под наем в "Специя", "Емполи и "Монца".

През 2024-а той подписа постоянен контракт с "Монца", а през 2025-а се присъедини към "Аталанта".

Така той вече е минал през 7 отбора.

Халфът дебютира за италианския национален отбор през 2024 г.