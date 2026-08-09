Георги Миланов под въпрос за "Ботев" (Пд) срещу "Спартак" (Вн)

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Бившият национал Георги Миланов остава до последно под въпрос за мача на "Ботев" (Пловдив) у дома срещу варненския "Спартак" от четвъртия кръг в първа лига в понеделник от 21,15 на "Колежа".

Асът на "жълто- черните" не рита и при успеха с 1:0 у дома срещу "Черно море" в предишния кръг.

Миланов се възстановява от разтежение Контузен в "Ботев" е и халфът Карлос Алгара. Фаворит за заместник на испанеца е 20-годишният Велиян Видолов. Крилото Самуел Калу вече тренира и ще е на разположение на треньора Станислав Генчев за мача с варненци.

Тийнейджърите Самуил Цонов и Радослав Караманов напират за първия отбор, след като се разписаха при успеха с 2:0 на дубъла на "Ботев" като гост на "Нефтохимик" в Югоизточна трета лига. Младежкият национал Цонов удари и греда, а Караманов асистира за гола му.

Двубоят на стадион "Лазур" в Бургас бе изгледан от президента на БФС Георги Иванов.