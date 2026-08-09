Лъчезар Танев: Съдружникът ми Орасио Гаджоли направи първия контакт с бащата на Меси

За контактите си преди години с бащата на Лео Меси - Хорхе, разказа най-известният ни футболен агент Лъчезар Танев. Ето какво си спомня той.

"Именно моят съдружник Орасио Гаджоли през 2001-2002 г. направи контакта със семейството на Меси благодарение на връзките, които имаше в Аржентина. Меси пристигна, ако не се лъжа, през 2003 г. в "Барселона". Запознахме се с едни хора, предложиха ни го като възможност. Тогава Хосе Мария Мингея беше съветник на президента на клуба Гаспар.

Той уреди проверката на Меси, но после имаше смяна на ръководството и нещата малко се проточиха. Но имаше период от 5-6 месеца, в който ние се грижехме за Меси и семейството му. Всъщност между 13 и 16 г., когато са му първите договори, именно нашата фирма се грижеше за него. Баща му хич не искаше да си го признава, но това са фактите. Както е факт, че един от братята на Лео беше с наша помощ на проби в "Локо" (Пловдив). Даже баща им Хорхе Меси пристигна тук, бяхме заедно.

Стремяхме се да правим най-доброто за момчетата, но после се появиха проблеми с аржентинските ни партньори. Ние бяхме връзката с "Барселона", даже първият му професионален договор с клуба, подписан от играча и родителите му, беше сключен чрез нашата фирма. Колкото и някои да искат да зачеркнат историята, документите се пазят в нашия офис."