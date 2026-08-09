Шефът на Ла Лига: Инфантино убива футбола!

Джани Инфантино "убива същността на футбола" и неговото време като президент на ФИФА трябва да приключи, заяви ръководителят на испанската Ла Лига Хавиер Тебас, цитиран от ДПА, предава БТА. Ръководителят на международната федерация си навлече гнева на света на футбола заради плана да продава маркетингови дялове от световни шампионати на частни инвеститори.

Инфантино се извини и спря процеса в зародиш, но гафът вече бе сътворен и от сигурен победител в президентския вот на ФИФА, той се превърна донякъде в аутсайдер. Голяма част от федерациите към УЕФА вече застанаха срещу него и призоваха за оставка. През тази седмица избухна още един скандал, след като в публичното пространство се появиха информации за нередовно плащане към служителка, за която се счита, че е била във връзка с Инфантино от периода му като генерален секретар на организацията.

Тебас, който ръководи Ла Лига от 2013, е поредният президент с призив за оставка. Той счита, че ситуацията с Инфантино вече е станала непоносима.

"За мен ерата Джани Инфантино е приключила отдавна, но не го казвам само заради скорошните събития. От дълго време имам проблем с управлението му и не знам защо хората го виждат чак сега. Джани Инфантино не е човек, който работи за футбола. Напротив - неговите проекти убиват същността на играта - вътрешните първенства", каза той за Le Monde.

"Футболът не е елитарен спорт. Ерата Инфантино за мен е приключила, а сега чакаме да видим кога ще се случи това и кой ще го замени. Надявам се да не е просто размяна човек за човек, а генерално преструктуриране", добави ръководителят на испанския футбол.