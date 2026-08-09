Наско Сираков потегли с "24 часа" към Казахстан, "Левски" набелязал още зимата Сержиньо

Още през зимата, когато никак не бе ясно дали “Левски” ще стигне до първа титла от 17 г., в клуба са работили усилено по селекция, която при такъв вариант ще подсили значително “сините” за квалификациите за Шампионската лига.

Това стана ясно от думи на изпълнителния директор на столичния гранд Даниел Боримиров преди заминаването за Казахстан. Там, и по-точно в Туркестан, “Левски” излиза във вторник от 18 ч в реванш от третия кръг на пресявките за най-авторитетния европейски клубен турнир срещу “Кайрат”.

Българският представител има аванс от 1:0. Елиминиране на “Кайрат” ще означава за столичани класиране за плейофа за влизане в същинската фаза на Шампионската лига срещу гръцкия АЕК и минимум участие в тази на втория по сила континентален турнир Лига Европа.

Преднината от първата среща дойде благодарение на определено страхотното попадение в “синята” селекция Сержиньо, който се разписа в продължението.

Именно 26-годишният португалски централен полузащитник, който напук на жегите изглежда все едно може да тича в поне 2 мача поред, е един от набелязаните още през зимата потенциални нови попълнения за тима на испанския старши треньор Хулио Веласкес. Сержиньо бе привлечен от португалския “Санта Клара” срещу 1 млн. евро.

Новият любимец на “сините” фенове Сержиньо (в средата) в компанията на Алекс Сентейес (вдясно) и Хевертон на летището при заминаването за Казахстан

От същия клуб “Левски” взе и рекордната в историята си покупка - бразилеца Рейналдо. Игралият през изминалия сезон под наем в “Шавеш” редом до бъдещата голяма звезда на световното първенство - вратаря на Кабо Верде Возиня, нападател дойде на “Герена” срещу 1,5 млн. евро. За сумата “Левски” получи 80 процента от правата на южноамериканеца. До момента Рейналдо има 4 гола във всички турнири.

Тези на Сержиньо са 3, като има и 2 асистенции. Събрани с огромния капацитет на полезно действие те правят португалеца истинска находка.

През миналия сезон в елита на родината си той записа 32 мача с 4 попадения и 3 асистенции, а “Санта Клара” завърши на 13-о място от 18 участници в дивизията.

“Искаме да надграждаме и затова работим върху селекцията. При нас няма нищо случайно и всичко върви по план. Мисля, че с играта ни в последно време красноречиво показваме това надграждане. Това е благодарение на хората в клуба и на скаутите, които работеха още през зимата по лятната селекция. Нищо не е случайно, а закономерно”, заяви Боримиров.

“Левски” показва постоянство и е напълно готов да диктува отново играта срещу “Кайрат”. Не смятам, че противникът ще играе по друг начин (в София се бе барикадирал), но по-важното е как ние ще го направим. Ние ще бъдем барометърът и в този мач”, сподели още той на летището.

Евертон Бала и Хуан Переа все едно са дошли с автобус №84 до аерогарата.

Боримиров коментира и отдалечеността на локацията за реванша. “Левски” няма да гостува на “Кайрат” в Алмати, тъй като местният централен стадион е ангажиран с концерт на популярния рапър Кание Уест.

Затова реваншът ще се състои в Туркестан на 800 км от Алмати. Дотам летя чартърът на “сините”. Разстоянието е над 4600 км. Скромното местно съоръжение е за 7000 зрители.

“Не мисля, че пътят ще бъде проблем. Именно заради това летим днес, за да можем утре и в другиден да се адаптираме. Последните ни мачове в София бяха при подобни температури, тъй че това не ни плаши”, декларира Боримиров.

Президентът на “Левски” Наско Сираков пък демонстрира добър вкус, като за дългия полет заложи на достоверна информация и интересни четива в съботния брой на вестник “24 часа”, който държеше в ръка.

В групата на “сините” се завръща възстановеният от травма ляв бек Майкон, който бе избран за най-добър защитник у нас миналата година.