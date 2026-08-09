Григор Димитров пак тренира - със специален чорап

Григор Димитров отново тренира и това (поне засега) е радостна новина за феновете му.

Най-добрият български тенисист в историята и екипът му вече са в Синсинати, където след дни започва турнирът “Мастърс 1000”. Точно в Охайо през 2017 г. Димитров спечели единствената си титла от тази категория, след като стана шампион и на финалите на АТП в Лондон, завърши сезона като №3 в световната ранглиста.

Сега Григор е 137-и в класацията, но в знак на уважение организаторите в Синсинати му дадоха покана за основната схема.

Димитров трябваше да участва на турнира в мексиканския курорт Лос Кабос, където бе с приятелката си Ейса Гонсалес. Жребият определи негов съперник да бъде Мойс Куаме от Франция, но малко преди началото Григор се отказа. Причината - поредната контузия. На тренировка нашият тенисист е почувствал, че нещо с единия му крак не е наред. По тази причина не игра няколко дни, а прегледът установи бурсит - възпаление на околоставните торбички, което причинява болка при движение. Лекарите препоръчаха почивка и възстановяване.

Явно нещата се развиват положително, тъй като в Синсинати Григор вече игра със специален чорап. С него са треньорът Джейми Делгадо, кондиционният специалист Ютака Накамура и нов човек - Кандис Гойер. Тя е спортен физиотерапевт в академията на Патрик Муратоглу, който преди години бе треньор на Димитров и даже дойде в София за мачовете за купа “Дейвис”.

Нашият тенисист с приятели и екипа си, в който тази седмица е Кандис Гойер.

Подновените тренировки вероятно ще покажат дали Григор се чувства достатъчно добре, за да участва на турнира в Синсинати. Все още няма яснота за US Open. Откритото на САЩ в Ню Йорк е последен за сезона турнир от “Големият шлем”. Засега Димитров влиза в квалификациите, има и някакъв шанс да получи уайлд кард за основната схема, както стана на “Уимбълдън”. При жените в квалификациите е правещата страхотен сезон Елизара Янева.