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Синер отказа и Синсинати

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Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианският №1 в тениса Яник Синер се оттегли от участие и от турнира от сериите "Мастърс 1000" в Синсинати заради травма в коляното, съобщават организаторите. Той игра за последно на "Уимбълдън", където победи германеца Александър Зверев на финала.

"Направих консултация с лекарите. Усещам болежки в коляното на десния крак и въпреки че с медиците положихме големи усилия, трябва да приема факта, че не съм готов за игра. Изключително разочарован съм и желая на организаторите да направят добър и успешен турнир. Нямам търпение да се завърна през следващата година, а за момента ще запазя концентрация върху подготовката ми за откритото първенство на САЩ", сподели Синер.

Яник Синер Снимка: Ройтерс

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