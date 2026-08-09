Пьотър Нестеров загуби първия си финал на "Чалънджър"

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Пьотър Нестеров не успя да спечели титла на "Чалънджър" от първия опит. Тенисистът от националния ни отбор за купа "Дейвис" загуби 1:6, 6:7 (5:7) от Габриеле Пираино (Ит) в Пловдив.

Руснакът с български паспорт изостана с 0:2, но успя да върне единия пробив за 1:2. Пираино обаче спечели следващите четири гейма и затвори първия сет с 6:1.

Втората част беше много оспорвана и предложи редица обрати. Нестеров навакса два пробива пасив до 3:3, но отново загуби подаването си за 4:5.

При 4:5 Пираино сервираше за мача, но Нестеров показа характер, върна пробива и поведе за първи път в двубоя – 6:5. Италианецът успя да спечели следващия си сервис гейм и така се стигна до тайбрек.

В него Пираино поведе с 4:2 при смяната на полетата, но Нестеров направи обрат и поведе с 5:4. За съжаление, българинът загуби следващите три точки и отстъпи във финала.

Преди финалния двубой Нестеров беше в серия от девет поредни победи - четири последователни успеха в Пловдив без загубен сет, а седмица по-рано спечели титлата на турнира в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Нестеров си осигури 25 точки за световната ранглиста. В момента той заема 364-о място, но ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до №305 в света.