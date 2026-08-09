С 3 гола за 5 мин "Лудогорец" би 3:2 "Черно море" във Варна и го вкара в криза

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С 3 попадения в рамките на 5 мин "Лудогорец" би 3:2 "Черно море" в среща от 4-ия кръг на Първа лита, играна на варненския стадион "Тича".

Младежкият Георги Лазаров национал откри резултата за домакините в 30-ата мин.

Само за 5 мин в началото на втората част обаче "Лудогорец" прати в нокдаун "Черно море" с попадения на Руан Круз (48, 51) и Ивайло Чочев (53), за да поведе с 3:1.

В 84-ата мин "моряците" намалиха изоставането си чрез Николай Златев.

Така "Лудогорец" продължава с пълен актив от 12 точки, като и втори заради по-лоша голова разлика от лидера и шампион "Левски".

След загубата пък "Черно море" вече е реално е в криза. Със само 1 точка един от факторите у нас в последните години заема 12-о място от 14 участници в елита.