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Стоичков към Меси: Прегръщам те! В най-тежкия момент за един човек!

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Легендата на българския футбол, ЦСКА и "Барселона" Христо Стоичков изказа съболезнования към друга значима фигура на каталунците - Лео Меси, чийто баща Хорхе вчера почина.

"Скъпи, Лео! Прегръщам те! В най-тежкия момент за един човек! Аз съм го изживявал и знам колко боли! Бащата е един и завинаги ще бъде! Познавах Хорхе! Знам, че той беше до теб във всичките години! И бъди сигурен, че никога няма да те изостави.

Съболезнования на цялото семейство, Лео Меси!", гласи постът във фейсбук профила на Камата.

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