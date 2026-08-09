Илиан Илиев: Сринахме се необяснимо срещу "Лудогорец"

Старши треньорът на "Черно море" Илиан Илиев коментира загубата у дома от "Лудогорец" с 2:3, която дойде след светкавични 3 попадения на гостите в първите 8 минути след почивката (влязоха за 5 минути).

„Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути. След такива резултати имаме несигурност, заради това започнахме с трима централни защитници. Успяхме да отбележим, но нямам обяснение за влизането ни във второто полувреме. При пет защитника, когато се отбраняваме не може да се обясни как се случи това. Не е нормално.

Опитахме да се върнем в мача, имаше реакция, можеше и да изравним, но като не иска и не иска. С изключение на тези 15 минути в началото на второто полувреме, имаше реакция след лошото начало на сезона. Трябва да си върнем самоувереността, този срив не е нормален. Трябва да си изчистим главите, първенството е дълго. Знаехме, че ще е трудно през този сезон, много нови хора влязоха, а други си тръгнаха", заяви Илиев.