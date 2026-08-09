ЦСКА започна да бие здраво и в Първа лига (снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След реми и 2 минимални победи, явно вдъхновени от победата с 3:0 като гост на "Макаби" (Тел Авив, Израел) в първи мач от третия квалификационен кръг за Лига Европа, футболистите на ЦСКА записаха класически успех и в Първа лига.

На Националния стадион "Васил Левски" възпитаниците на треньора Христо Янев удариха "Септември" в среща от четвъртия кръг.

Йоанис Питас (45-дузпа), Леандро Годой (72) и Исак Соле (81) донесоха успеха на "армейците"

Жоел Цварц също се разписа (74), но от засада, която бе дадена от ВАР.

Така ЦСКА натрупа 10 точки и е трети във временното класиране след шампиона "Левски" (12) и "Лудогорец" (12).

"Септември" е 13-и (предпоследен) с 1 точка.