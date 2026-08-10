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https://www.24chasa.bg/sport/article/23361760 www.24chasa.bg

Почина вторият най-успешен треньор в НБА

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Снимка: "Далас Маверикс"

На 86-годишна възраст почина Дон Нелсън, който е на второ място по най-много постигнати победи сред треньорите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Новината за смъртта на легендарният специалист бе съобщена от тима на „Голдън Стейт Уориърс", а след това бе потвърдена и от други отбори, в които той е работил, предава БТА.

Като играч в НБА Нелсън има пет шампионски титли с „Бостън Селтикс", а като треньор има по повече от 250 успеха с три различни клуба - „Милуоки Бъкс", „Голдън Стейт Уориърс" и „Далас Маверикс". Три пъти е избиран за "Треньор на годината", като имаше успешна кариера и като генерален мениджър.

През 70-те години на ХХ век Нелсън прави революция в НБА с интегрирането на високоскоростно темпо на игра, в което центровете губят водещата роля, която имат в годините преди това.

Дон Нелсън приключи треньорската си кариера през 2010 година с 1335 победи на сметката си, като точно бе подобрил рекорда на Лени Уилкинс от 1332 победи. Той задържа първото място в тази класация 12 години, преди през март 2022-а да бъде изпреварен от вече бившия наставник на „Сан Антонио Спърс" Грег Попович.

Снимка: "Далас Маверикс"

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