България със световна титла в атлетиката

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18-годишната Виктория Ангелова донесе световна титла за България от първенството за младежи и девойки в Портланд. В тройния скок възпитаничката на Георги Помашки отвя контуренцията с 13,91 метра.

Така дъщерята на бившия национал по баскетбол Димитър Ангелов за броени дни спечели европейска титла до 18 години и световна титла при по-големите.

Виктория използва последния си опит, за да препарира конкуренцията.

Нейни подгласнички станаха Дария Винчеану (Румъния) – 13.70 (0.3) и Ана Естрела Де Леон (Испания) – 13.58 (-1.4).

Само преди по-малко от месец на 19 юли Ангелова спечели и европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия с най-добър резултат в света за годината при девойките – 13.98.

Със златният медал на Виктория България е нарежда в топ 15 на шампионата на планетата.

Рекордният отбор на България, който бе съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоза Фирмино (6-и на троен скок) и Димо Андреев (12-и на чук), а смесената щафета 4х100 м (Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова) постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 м с препятствия (13.23) в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото и зае почетното 10-място в полуфиналите.

Шампионите на България на световните първенства за юноши и девойки под 20 години:

Светла Димитрова-Пищикова – седмобой – 1986 и 1988

Ива Пранджева – скок дължина – 1990

Илиян Илиев – диск – 1990

Нора Иванова – 100 м – 1996

Тереза Маринова – троен скок – 1996

Петър Дачев – скок дължина – 1998

Георги Иванов – гюле – 2004

Тезджан Наимова – 100 м – 2006, 200 м – 2006

Александра Начева – троен скок– 2018

Пламена Миткова – скок дължина - 2022