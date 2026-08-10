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Дакота Дичева с фрактури и на двете ръце

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Дакота Дичева

ММА звездата Дакота Дичева е получила нови фрактури на ръцете в нейния мач срещу Денизе Кийлхолц. Двубоят беше на 31 юли в Ню Йорк и беше част от голямата галавечер на PFL. Тогава Дакота, чиито корени са от Самоков записа 16-и успех (12 с нокаут, 1 със събмишън) от 16 мача.

Това съобщи самата Дакота в своя youtube канал.

„Още от началото на втория рунд се случи. Не казах на моя ъгъл и не показах, че имам фрактура. Споменах го, чак след като излязох от клетката – разкри Дакота Дичева. – Преди това прошепнах само на моя кътмен Пол. Затова вероятно нямаше и интервю след мача. Пол е казал на хората от продукцията за травмата."

Дакота Дичева
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