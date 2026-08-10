ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След победа в първата контрола националите до 22 г...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23363248 www.24chasa.bg

Габриела Георгиева донесе първи 1/2-финал за България на европейското по плуване

7256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Габриела Георгиева Снимка: Велислав Николов

Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб на европейското първенство по плуване в Париж.

Тя финишира с девето време в сериите от 2:11.48 минути и донесе първо вечерно плуване за българския отбор на шампионата, като намери място сред 16-те полуфиналистки.

Георгиева, която е шеста в света в тази дисциплина от преди две години и половина в Катар, стартира много силно и се движеше втора в своята серия, но в края отстъпи физически и не успя да се доближи до националния си рекорд от 2:09.95 минути.

Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с 2:09.29 минути.

Диана Петкова пък отпадна в сериите на 100 метра свободен стил.

Българската състезателка финишира с време 55.83 секунди в първия си старт на шампионата и не успя да подобро личното си постижение.

Габриела Георгиева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират