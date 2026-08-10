Божидар Саръбоюков първи на финал в скока на дължина на европейското

Божидар Саръбоюков бе първият атлет, който покри квалификационната норма за финал в скока на дължина на европейското в Бирмингам. Във втория си опит той записа 8,20 метра, което е с 5 сантиметра повече от необходимото. И дори остави 7 сантиметра аванс от дъската. В първия българинът постигна 8,02 метра, като отскочи 21 сантиметра от мястото, което трябва.

След Божидар се развихри истински ураган. В крайна сметка нормативът бе постигнат от Франческо Еторе Инцоли от Италия (8,34), Лука Бошкович от Сърбия (8,33), Малтиадис Тентоглу от Гърция (8,26) и Еусебио Касерес от Испания (8,24). По резултат утре във финала скачат Хайме Гуера от Испания (8,12), Симон Ехамер от Швейцария (8,03), Лестер Лескей от Испания (8,03), Жерсон Балде от Португалия (7,99), Яни Сампсон от Белгия (7,97), Арчи Йео (Великобритания) (7,92) и Петер Мейдълшмит от Чехия (7,91).

Голямата изненада бе отпадането на Матия Фурлани от Италия, който успя да скочи само 7,73 метра и отново получи контузия.

"Чувствам се лек. Радвам се, че успях толкова леко да се класирам. Дори успях да разпусна след квалификацията. Утре обаче е друго състезание", заяви Божидар Саръбоюков.