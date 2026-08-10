Десподов започна да тича

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов e "една стъпка по-близо до завръщането си на терена" и отброява дните до завръщането си в игра, пише сайтът in.gr.

Докато съотборниците му от ПАОК (Солун) се подготвят за реванша с "Андерлехт" в третия кръг на турнира Лига Европа, Десподов напредва към най-доброто си състояние.

Роденият в Кресна нападател продължи индивидуалната си програма за възстановяване, вече тичайки по терена. При добро развитие на нещата, той дори може и да пътува за реванша срещу белгийците.

Самият той не пропусна да покаже напредъка си, като пусна и снимка в профила си в социалните мрежи, на която се вижда беговата му работа, докато отдолу има текст "една стъпка по-близо".

В началото на месец май Десподов претърпя операция на на палеца на крака, като проблемът се оказа по-сериозен от очакваното. Първоначално лекарите на ПАОК решиха да третират инфекцията с медикаменти, но това не помогна и се стигна до операцията. Но след като се види цялата рехабилитационна програма след операцията показва, че завръщането му не закъснява.