Капитанът на "Славия" се контузи

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Капитанът на "Славия" Иван Минчев отпадна от групата за гостуването на "Ботев" във Враца в Първа лига, съобщиха от клуба от Овча купел. Опитният халф е с контузия и ще отсъства от терена за все още неопределен период от време.

Старши треньорът на "белите" Ратко Достанич ще разчита на състав от 23-ма футболисти, включително и трима вратари.

Мачът на стадион "Христо Ботев" от четвъртия кръг в Първа лига е на 10 август от 19 часа.

"Ботев" и "Славия" са два от отборите в шампионата, които все още не са постигнали победа.

Групата на "Славия": Георги Петков, Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Дейвид Малембана, Никола Савич, Лазар Марин, Жордан Варела, Димитър Буров, Момо Досо, Кристиян Стоянов, Владимир Милетич, Борис Тодоров, Емил Стоев, Васил Казълджиев, Умаро Балде, Илиан Антонов, Роберто Райчев, Йоан Борносузов, Янис Гермуш, Владимир Николов, Марко Милетич.