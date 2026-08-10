Един от най-богатите хора в света купува 1/3 от акциите на "Ливърпул"

Консорциум, който включва и създателя на "Амазон" Джеф Безос, е много близо до постигането на съгласие да придобие около една трета от акциите на "Ливърпул", пише Sky News. Тази възможност бе съобщена още преди няколко дни, но сделката вече взима реални очертания.

Английската медия съобщава, че Fenway Sports Group, който е мажоритарен собственик на клуба от "Анфийлд" от 2010 година, ще съобщи сделката до края на настоящата седмица.

Консорциумът е воден от Амид Батиа и освен Джеф Безос, ключва още съоснователят на Фейсбук Едуардо Саверин. Ако сделката се осъществи, "Ливърлуп" ще има като акционери трима от най-богатите хора в света в момента. Състоянието само на Безос е оценявано от "Форбс" на над 280 милиарда долара, богатството на Саверин - на над 32 милиарда долара.