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https://www.24chasa.bg/sport/article/23363981 www.24chasa.bg

39-годишният Джейми Варди пред завръщане в Англия

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Джейми Варди Снимка: "Кремонезе"

Изпадналият от елита "Уест Хем" следи ветерана Джейми Варди като потенциален вариант за лидер в атаката на тима в опита му за завръщане във Висшата лига, съобщава "Скай Спортс".

39-годишният англичанин е свободен агент, след като договорът му с италианския "Кремонезе" изтече в края на миналия сезон. Варди отбеляза седем попадения в 29 мача в серия "А", а завръщането в родината изглежда като най-вероятната следващата стъпка за него.

"Чуковете" имат намерение да попълнят редиците си в нападението през трите седмици до края на трансферния прозорец, тъй като по-рано през лятото напуснаха Калъм Уилсън, както и крилата Крисенсио Съмървил и Адама Траоре.

Освен това лондончани са отправили първата си оферта в размер на 15 милиона паунда за нападателя на "АЗ Алкмаар" Трой Парът. 24-годишният ирландски национал, който в миналото е играл във Висшата лига с екипа на "Тотнъм", отбеляза 16 гола в 28 мача за нидерландския тим през миналия сезон.

Джейми Варди Снимка: "Кремонезе"

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