Български национал избран за втори капитан в германски отбор

Българският национал Фабиан Нюрнбергер беше избран за втори капитан на германския "Дармщат" в гласуването на целия отбор, съобщи SVD News. Освен капитан и негов заместник, в съблекалнята на „лилиите" се проведе гласуване и за съвет на отбора, който ще се събира при решаване на важни проблеми и ще представя интересите на играчите пред клубното ръководство.

За капитан на "Дармщат" през предстоящия сезон, който започна с домакинско 2:2 с "Холщайн" (Кил), е посочен вратарят Марсел Шуен. Негов заместник ще бъде Нюрнбергер, а членовете на съвета са Хироки Акияма, Кай Клефиш, Кристофер Ланерт, Раул Петрета и централния защитник Александър Вукотич. Новината беше обявена и от старши треньора на тима Флориан Кофелд на пресконференция.

Нюрнбергер все още не се е върнал на терена, тъй като имаше доста тежка контузия на бедрото, но вече започна пълноценни тренировки и постепенно връща физическата си форма. Той пропусна първия мач от новия сезон във второто ниво на германския футбол, но тази седмица вероятно ще има повече яснота за състоянието му. Следващият мач на "Дармщат" е на 16-и август като гост на "Динамо" (Дрезден).

Роденият в Хамбург български национал, който има 10 мача с за България, започва своя четвърти сезон в Дармщат, като един от тях е в Бундеслигата, а останалите три във втората дивизия.