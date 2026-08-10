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https://www.24chasa.bg/sport/article/23364045 www.24chasa.bg

Японци преговарят с Крушарски за "Локо" (Пд)

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Собственикът на "Локомотив" (Пд) Христо Крушарски представи нов генерален спонсор на клуба и обяви, че е убеждавал компанията да влезе в управлението. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

По покана на собственика на "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски в София ще пристигне представител на японска компания за обсъждане на бъдещи възможности за евентуално партньорство, съобщиха от футболния клуб.

Японският представител ще бъде в България в периода 13-17 август. По време на визитата си той ще посети стадиона и клубната база на "черно-белите", както и базите в Самоков и Говедарци.

От клуба уточниха още, че представителят на японската компания ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на "Локо" с "Дунав" (Русе) от петия кръг на Първа лига. Двубоят е на 16 август (неделя) от 21,15 часа на "Лаута".

Собственикът на "Локомотив" (Пд) Христо Крушарски представи нов генерален спонсор на клуба и обяви, че е убеждавал компанията да влезе в управлението. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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