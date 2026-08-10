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https://www.24chasa.bg/sport/article/23364188 www.24chasa.bg

Бивш капитан на "Барса" ще рита в Лос Анджелис

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Сержи Роберто Снимка: Официален профил на "Барселона" в Туитър

"Лос Анджелис Галакси" обяви на официалния си сайт, че бившият халф и капитан на "Барселона" Сержи Роберто се е присъединил към отбора като свободен агент.

Договорът на футболиста с калифорнийския отбор е до лятото на 2028 г. и включва опция за удължаването му до лятото на 2029 г.

Сержи Роберто е продукт на младежката система на "Барселона", като бе с клуба от 2006 до 2024 г. Той е изиграл 373 мача за каталунците във всички състезания, отбелязвайки 19 гола и давайки 43 асистенции. Защитникът игра и за "Комо" след това.

Сержи Роберто Снимка: Официален профил на "Барселона" в Туитър

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