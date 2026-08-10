"Трабзон" с нов звезден трансфер

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Бившият нападател на "Ливърпул" Дарвин Нунес , който се присъедини към саудитския "Ал Хилал" миналия август, е близо до трансфер под наем в "Трабзон", в който бе превлечен преди два дни и друга бивша звезда на "Ливърпул" Мохамед Салах . Това твърди журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

Сделката за трансфера на Нунес в турския клуб е успешно финализирана и всички условия са договорени.

27-годишният нападател изигра 24 мача за "Ал Хилал" през изминалия сезон, отбелязвайки девет гола и давайки пет асистенции.

Миналото лято саудитският клуб придоби Нунес от "Ливърпул" за 53 милиона евро. Според Transfermarkt, очакваната му стойност е 20 милиона евро. Договорът му със саудитския гигант е до лятото на 2028 г.