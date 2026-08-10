"Пари Сен Жермен" вади колосалните 115 млн. евро за Арда Гюлер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Пари Сен Жермен" е изпратил официална оферта на стойност умопомрачителните 115 милиона евро за мегаталанта на "Реал" Арда Гюлер, пишат медии в Испания и Турция.

Ако трансферът се случи, Гюлер автоматично ще стане най-скъпия турски футболист за всички времена. Сделката ще донесе и финансови дивиденти и на бившия му клуб "Фенербахче". В договора на играча с испанския гранд фигурира клауза за 20% от следваща продажба, което означава, че в касата на гранда от Истанбул ще влязат чисти 23 милиона евро.

На "Сантяго Бернабеу" обаче нямат намерение да се разделят с 21-годишния халф.