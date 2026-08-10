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"Пари Сен Жермен" вади колосалните 115 млн. евро за Арда Гюлер

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Арда Гюлер Снимка: Георги Палейков

"Пари Сен Жермен" е изпратил официална оферта на стойност умопомрачителните 115 милиона евро за мегаталанта на "Реал" Арда Гюлер, пишат медии в Испания и Турция. 

Ако трансферът се случи, Гюлер автоматично ще стане най-скъпия турски футболист за всички времена. Сделката ще донесе и финансови дивиденти и на бившия му клуб "Фенербахче". В договора на играча с испанския гранд фигурира клауза за 20% от следваща продажба, което означава, че в касата на гранда от Истанбул ще влязат чисти 23 милиона евро.

На "Сантяго Бернабеу" обаче нямат намерение да се разделят с 21-годишния халф.

Арда Гюлер Снимка: Георги Палейков

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