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Бленджини повика двама нови в националния на България, един напусна лагера

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Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини направи промени в състава за старта на втората седмица от подготовката за домашното европейско първенство.

Към лагера, който продължава в „Арена СамЕлион" в Самоков, се присъединява централният блокировач на шампиона "Левски" Лазар Бучков. Волейболистът получи контузия в глезена в края на клубния сезон, но вече е възстановен и подновява тренировки с националния отбор.

В групата отново влиза и Димитър Пейчинов. Младият състезател, който също е от състава на "сините", беше част от подготовката на националния отбор за Лигата на нациите, като тогава тренираше на поста централен блокировач.

17-годишният състезател е диагонал, но заради ръста си от 211 см е използван от Бленджини на при отработване на отигравания на мрежата.

В същото време временно от подготовката отпада централният блокировач Борис Начев, който е получил контузия.

Мъжкият национален отбор продължава подготовката си в Самоков, където ще остане до 28 август. На 25 и 26 август България ще изиграе две контролни срещи с Чехия.

Следващият етап от подготовката ще бъде в София, където на 1 и 2 септември националният ни отбор ще проведе още две проверки срещу Сърбия.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

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