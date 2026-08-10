Брат и сестра спечелиха бронз за България на европейското по стрелба до 23 г.

Българите Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав.
Зорница Бонева и нейният брат Виктор надделяха в спора за бронзовото отличие срещу тандема на представителите на домакините Виктория Шмиткщовска и Войцех Йедрашчик с 13:5.
Това беше първи медал за страната от континенталния шампионат.
Другият български състав в дисциплината Николая Раденкова и Калоян Петков отпадна в първата квалификация, заемайки последното 14-о място.
Шампиони станаха представителите на Украйна - Юлия Диденко и Владислав Медушевски, които на финала се наложиха над втория тим на Полша (Верония Крайевска и Иван Ракицки) с 12:4.