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Брат и сестра спечелиха бронз за България на европейското по стрелба до 23 г.

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Зорница Бонева и Виктор Бонев

Българите Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав.

Зорница Бонева и нейният брат Виктор надделяха в спора за бронзовото отличие срещу тандема на представителите на домакините Виктория Шмиткщовска и Войцех Йедрашчик с 13:5.

Това беше първи медал за страната от континенталния шампионат.

Другият български състав в дисциплината Николая Раденкова и Калоян Петков отпадна в първата квалификация, заемайки последното 14-о място.

Шампиони станаха представителите на Украйна - Юлия Диденко и Владислав Медушевски, които на финала се наложиха над втория тим на Полша (Верония Крайевска и Иван Ракицки) с 12:4.

Зорница Бонева и Виктор Бонев

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