Веласкес от Казахстан: Загрижен съм за времето

Загрижен съм по-скоро за времето.

Това каза предводителят на "Левски" Хулио Веласкес преди реванша срещу "Кайрат" утре в 18 ч. Двубоят в Туркестан ще се играе на 40-градусова жега, каквито у нас няма.

Срещата е от 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига. А преди седмица родният първенец победи 1:0. Спечелилият дуела отива на плейоф за влизане в най-комерсиалния турнир, а там съперник ще е АЕК (Атина).

Последният мач имаше интересни ситуации, когато ни натискаха във висок блок, после в среден и нисък. Трябва да сме готови за всеки един сценарий - ако се приберат в тяхната половина или пресират високо. В зависимост от това как са подредени в защита ние трябва да сме готови с отговора в атака, за да сме опасни. Предложиха различни и интересни неща, когато притежаваха топката. Трябва да имаме отговор и за това, когато се защитаваме, за не се чувстват удобно, когато атакуват. Разиграваме и разучаваме различни сценарии, но е най-важно да разберем по време на мача какво се изисква от нас.

Това е обстоятелство, което имаме. Това е фактор, който трябва да се вземе предвид, но трябва да покажем, че сме ефективни, да не търсим извинение. Излизаме да играем и това е съвременният футбол - да се адаптираме към всеки един сценарий", каза още предводителят на "сините".