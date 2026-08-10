Грузински ММА шампион хвърли Марк Зукърбърг в езерото Тахо (Видео)

Марк Зукърбърг се качи на шлеп в езерото Тахо за необичайна ММА тренировка с грузинския боец Мераб Двалишвили. Главният изпълнителен директор на Meta публикува видео от спаринга във Facebook с краткия коментар: „Отново на шлепа с @merab.dvalishvili. Втори рунд".

Видеото показва как двамата си разменят удари с ръце и крака, а тренировката завършва с падания във водата. В един момент Двалишвили вдига Зукърбърг и го хвърля в езерото, но по-късно милиардерът успява да отвърне със същото и изпраща грузинския боец във водата.

Неочакван момент от тренировката идва, когато съпругата на Зукърбърг – Присила Чан – преминава покрай шлепа с каяк. Тогава Зукърбърг ѝ обяснява, че Двалишвили е настоял да свали тениската си, за да изглежда повече като професионален боец.

Мераб Двалишвили, известен с прякора „Машината", е сред най-успешните състезатели в категория „петел" на UFC – най-голямата ММА организация в света. Към май 2026 г. той заема първото място в ранглистата на дивизията.

Роденият в Грузия боец спечели титлата на UFC 306 през септември 2024 г., когато победи Шон О'Мали с единодушно съдийско решение. През 2025 г. той защити шампионския пояс три пъти, преди да го загуби от Пьотр Ян на UFC 323 през декември същата година. Двалишвили държи и рекорда на UFC за най-много успешни събаряния – общо 119.

Тренировката на шлепа е поредната среща между двамата. Първият им съвместен спаринг е бил на 17 декември 2025 г. в зала, където в продължение на 11 минути са тренирали борба и удари. Рефер тогава е бил бившият шампион на UFC в категория „петел" Алджамейн Стърлинг.

Зукърбърг е тренирал и с други водещи бойци на UFC. През октомври 2025 г. той проведе тренировка с шампиона в полутежка категория Алекс Перейра.

Главният изпълнителен директор на Meta отдавна проявява интерес към бойните спортове, а последната му тренировка с Двалишвили показва, че продължава да отделя време за физическа подготовка заедно с професионални ММА бойци.