ЦСКА с най-добър старт у нас от 4 години насам

ЦСКА регистрира най-добрия си старт в родното първенство от 4 години насам. Воденият от Христо Янев тим събра 10 точки от 4 двубоя - равенство и три последователни успеха. Последният дойде в неделя 3:0 над “Септември”, като това бе най-изразителният в елита през тази кампания.

Толкова точки “червените” за последно бяха събрали през сезон 2022/2023 г. след изиграването на 4 мача.

Иначе положението в съперника на ЦСКА в 3-ия кръг на Лига Европа - “Макаби” (Тел Авив), все повече се влошава преди реванша в четвъртък. В първия мач “армейците” победиха 3:0 и по всичко личи, че двубоят в София ще е протоколен и “червените” ще играят плейоф за влизане в същинската фаза на втория по сила турнир на УЕФА. Дни преди реванша от Израел полетя информация, че отборът ще се раздели с една от звездите си – Саид Абу Фархи. Според информации нападателят е приел предложението да премине в тима от МЛС “Колорадо Рапидс”, който е оферирал жълтите с 6 милиона долара.

Почти сигурно пък ЦСКА ще отложи срещата от 6-ия кръг на Първа лига срещу “Локо” (Сф). Мачът е планиран за 23-24 август и е точно между двата плейофни двубоя за влизане в същинската фаза на турнир на УЕФА.

