“Панатинайкос” с всичко най-добро срещу ЦСКА 1948

В Гърция: Ще е провал, ако нашият тим отпадне от българския

“Панатинайкос”, съперникът на ЦСКА 1948 в третия предварителен кръг на Лигата на конференциите, ще може да разчита на най-доброто при визитата на българския вицешампион. Реваншът от дуела между двата тима е утре от 20,30 ч на Националния стадион “Васил Левски”. Преди седмица в Атина “червените” от Бистрица изпуснаха да бият 100 пъти по-скъпия гръцки гранд, завършвайки 1:1.

За двубоя в центъра на родната столица треньорът на “Панатинайкос” Якоб Нееструп ще може да използва звездно трио, което не игра в първия мач. Става дума за Андреас Тете, Леви Гарсия и Сирил Десерс. Първият имаше проблем и заради това пропусна двубоя на олимпийския стадион. Днес в София обаче най-вероятно той ще води атаката на “зелените”. Гарсия, едно от новите попълнения в състава, вече е във форма и се очаква да дебютира. Той премина в гранда от Атина под наем от “Спартак” (Москва). Десерс също е офанзивен футболист и ще е от полза на Нееструп, тъй като “Панатинайкос” показа доста слабости в последната фаза от играта преди седмица.

В Гърция пък отчитат, че ще е истински провал, ако техният тим бъде елиминиран от българския вицешампион. В южната ни съседка изтъкнаха и думите на финансовия благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, който показа колко пъти е по-скъпа лятната селекция на “Панатинайкос” от тази на родния вицешампион - над 100 пъти.

“Нашият отбор трябва да играе в София както в първите 20 мин на олимпийския стадион преди седмица. Само така “Панатинайкос” може да си тръгне с успеха. През останалото време българският отбор доминира”, пишат комшиите.

Медиите в Гърция са категорични, че треньорът на гранда от Атина ще направи поне 4 промени спрямо първия мач. Всички в “Панатинайкос” са недоволни от равенството с българския вицешампион.

Очаква се близо 2 хил. души да подкрепят гърците срещу ЦСКА 1948. Победителят от сблъсъка се класира за плейоф в Лигата на конференциите. А съперник там ще е загубилият дуела “Храдец Кралове” (Чехия) - “Бешикташ” (Турция).