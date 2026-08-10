Европа, Централна Америка и Азия искат независим одит във ФИФА

Не става въпрос за пари, а за нещо по-фундаментално: почтеността на играта и на избраните да я управляват

УЕФА (Съюзът на европейските футболни асоциации), КОНКАКАФ (Северно- и Централноамериканската футболна конфедерация) и АФК (Азиатската футболна конфедерация) публикуваха съвместно писмо, с което призовават за независим преглед на FIFA Forward Enterprise (FFE).

Преди това беше обявено, че ФИФА планира да създаде тази нова търговска структура за продажба на част от правата за световното първенство на частни инвеститори. Впоследствие Инфантино реши да се откаже от идеята на фона на критики от футболните федерации и съюзи, както и заради директната заплаха от бойкот на мондиала от страните членки на УЕФА.

В писмото на трите континентални конфедерации се казва:

"Футболът е най-голямата споделена страст в света. Той не принадлежи на един човек или организация.

Той принадлежи на играчите, феновете, клубовете, асоциациите-членки и всяка организация, на която е поверено неговото бъдеще. В този дух, като конфедерации, представляващи своите членове, ние стоим заедно днес.

Не става въпрос за пари. Конфедерациите вече призоваха за отговорно разпределение на огромните резерви на ФИФА за по-нататъшно засилване на инвестициите в развитието на асоциациите-членки.

Става въпрос за нещо по-фундаментално: почтеността на играта и почтеността на избраните да я управляват. Лидерството във футбола не е въпрос на собственост.

ФИФА не призна, че самото предложение е било фундаментално погрешно. Все още липсва разбиране, че опитът за продажба на дялове от световното първенство е бил дълбока грешка в преценката - не просто процедурна грешка, а фундаментално нарушение на доверието. в самите институции, на които ФИФА би трябвало да служи.

Световната федерация не признава, че правилното управление в условията на такава дълбока некомпетентност изисква подобен преглед да бъде проведен от напълно независима трета страна, а не от самата ФИФА, нейните служители или заинтересовани страни във футбола. Администрацията на ФИФА не трябва да играе никаква роля в прегледа."