В Казахстан вярват, че “Кайрат” ще елиминира “Левски”

"Сините" на мач от сигурни 8 млн. евро

В Казахстан още вярват, че техният първенец “Кайрат” може да елиминира “Левски” в 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига. Преди седмица в София “сините” на Хулио Веласкес победиха 1:0 съперника. Реваншът е утре от 18 ч в Туркестан.

Въпреки че шампионът на Казахстан не отправи нито един удар по посока вратата на Светослав Вуцов и 95% от двубоя се бранеше, в родината на “Кайрат” са сигурни, че тимът има абсолютно всички шансове да навакса малкото изоставане. Че накрая да излезе като победител от сблъсъка.

“Отборът на Рафаел Уразбахтин многократно е демонстрирал способността си да издържа и да се справя в трудни европейски мачове и след изцяло дефанзивно представяне в София сега би трябвало да покаже съвсем различна страна. Със сигурност обаче не си струва да отписваме “Кайрат” твърде рано. Наскоро отборът се озова в почти идентична ситуация срещу “Омония” – загуби с 0:1 като гост, след което спечели реванша със същия резултат и се класира за дузпи. Разбира се, кипърците прекараха над час с един човек по-малко, така че е невъзможно директно да се сравнят двата мача, но подобен опит е много полезен сега”, пише в анализа си за срещата местното издание sports.kz. Оттам добавят, че “сините” със сигурност ще са уморени от дългия път (близо 5-часов полет). А и “Кайрат” е свеж, тъй като не е играл мач през уикенда за разлика от “Левски”.

Все пак се отчита, че ако “сините” отбележат първи гол, всичко за първенеца на Казахстан приключва.

“Безразсъдният натиск напред от самото начало е опасен, тъй като точно това очаква “Левски”, но отборът от Алмати също не може да си позволи да прекара още едно полувреме практически без атака.

Ето защо се очаква реваншът да бъде съвсем различен. “Кайрат” ще бъде много по-активен, най-накрая ще си осигури шутове и вероятно ще принуди българите да прекарват повече време без топката. Първият гол ще бъде особено важен. Ако домакините отбележат, общият резултат ще бъде изравнен и “Левски” ще трябва да реши дали да продължи да играе с максимална предпазливост. Ако българите отбележат, позицията на казахстанците ще стане почти безнадеждна”, добавят още в анализа си за срещата от далечен Казахстан.

Победителят от двубоя ще срещне на плейоф за влизане в същинската фаза на Шампионската лига АЕК (Атина). Ако “Левски” елиминира съперника си от Казахстан, това значи, че клубът ще си гарантира минимум 7,92 милиона евро от УЕФА. “Сините” ще вземат 4,29 млн. евро само от класирането за плейофа на Шампионската лига, което значи сигурно участие в основната фаза на втория по сила турнир - Лига Европа, а това носи още минимум 3,63 млн. евро.

“Левски” “украси” статуя на камила в Туркестан, където днес “сините” гостуват на “Кайрат”. СНИМКА: “ЛЕВСКИ”

Преди двубоят треньорът на “Левски” Хулио Веласкес бе залят от въпроси за топлото време. Очаква се температурите да показват около 40 градуса по време на срещата.

“Загрижен съм за температурите. Но условията са еднакви и за двата отбора. Готови сме за всякакви сценарии за реванша с “Кайрат”, каза предводителят на “сините” от Казахстан в навечерието на сблъсъка.

В същото време в Гърция забъркаха интрига около един от асовете на “Левски” Акрам Бурас. В интервю мениджърът на алжирския халф обяви, че води преговори за продажбата на клиента си в АЕК (Атина) - съперника на “сините”, ако преодолеят “Кайрат”. Часове по-късно от гръцкия тим поясниха, че това е измислица и Бурас не е в плановете на тима. Самият халф на “Левски” е с контузия и ще отсъства от терените близо месец.

