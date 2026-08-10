Звездата на "Макаби" ще играе срещу ЦСКА в София

Ръководството на „Макаби" (Тел Авив) разпространи официална позиция, с която опроверга слуховете за разпродажба на основни играчи преди реванша с ЦСКА в третия квалификационен кръг за Лига Европа. "Червените" спечелиха с 3:0 първия сблъсък и приемат противника в София в четвъртък.

Фокусът в медийните дискусии падна върху голямата звезда на тима - левия бек Рой Ревиво. Израелският клуб бе категоричен, че в офисите им няма официална писмена оферта от испанския „Елче" за бранителя, а само неофициален контакт през посредника Фали Рамадани.

От „Макаби" очакват Ревиво да бъде на борда на самолета в сряда и да вземе участие срещу българския си съперник. Клубът поставя цена от поне 3 милиона евро за правата му, като сходни суми (над 4 милиона евро) се търсят и за други спрягани за трансфер имена като Тайриз Асанте и Елио Варела, към които също липсва конкретен интерес.

Към момента има официална писмена оферта единствено за централния нападател Сайед Абу Фархи от американския „Колорадо Рапидс" (МЛС).

След загубата с 0:3 от ЦСКА в първия мач, треньорският щаб търси подсилване, но работата се бави поради наличието на 9 чуждестранни играчи в състава. В момента се търсят варианти за раздаване или прекратяване на договорите на част от тях.

Собственикът на „Макаби" няма нужда от спешни продажби, а играчи ще се продават само при налични техни заместници и на търсената цена, декларират от клуба.