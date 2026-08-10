"Славия" удари 3:0 10 от "Ботев" във Враца, раздели се с Илиян Стефанов

"Славия" разби 3:0 "Ботев" във Враца в среща от четвъртия кръг на Първа лига.
Точни бяха Роберто Райчев (56) и Васил Казълджиев (82, 90+4).
Капитанът на домакините Иван Горанов бе изгонен в 70-ата мин за втори жълт картон.
За "Славия" това бе първа победа през сезона и с 5 т. тимът е 7-и.
Врачани са 11 с 1 т.
В същото време стана ясно, че халфът на "Славия" Илиян Стефанов е подписал като свободен агент с израелския втородивизионен "Макаби" (Херцлия).
Той имал договорка с президента Венцеслав Стефанов да си тръгне без пари при удовлетворяващо го предложение.