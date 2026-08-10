"Славия" удари 3:0 10 от "Ботев" във Враца, раздели се с Илиян Стефанов

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"Славия" разби 3:0 "Ботев" във Враца в среща от четвъртия кръг на Първа лига.

Точни бяха Роберто Райчев (56) и Васил Казълджиев (82, 90+4).

Капитанът на домакините Иван Горанов бе изгонен в 70-ата мин за втори жълт картон.

За "Славия" това бе първа победа през сезона и с 5 т. тимът е 7-и.

Врачани са 11 с 1 т.

В същото време стана ясно, че халфът на "Славия" Илиян Стефанов е подписал като свободен агент с израелския втородивизионен "Макаби" (Херцлия).

Той имал договорка с президента Венцеслав Стефанов да си тръгне без пари при удовлетворяващо го предложение.